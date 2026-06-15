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У Чернівцях басейн біля стадіону засипали землею: Буковина відповіла на звинувачення

Сергій Шаховець — 15 червня 2026, 11:33
У Чернівцях басейн біля стадіону засипали землею: Буковина відповіла на звинувачення
Басейн у Чернівцях поблизу стадіону
Фейсбук Людмили Сідлецької

Футбольний клуб Буковина відреагував на ситуацію із басейном поблизу стадіону, який будівельники засипали землею.

Про це повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу.

У заяві зазначається, що наразі Буковина готується до старту в УПЛ, а тому реконструює стадіон, який повинен відповідати стандартам елітного дивізіону. Під час робіт будівельники використали чашу басейну, щоб пришвидшити роботу техніки.

"Прямо зараз ми повністю міняємо футбольне поле. Роботи масштабні, і щоб максимально пришвидшити процес та не блокувати технікою навколишні вулиці, ми тимчасово використали чашу колишнього басейну як майданчик для складання ґрунту. Розуміємо реакцію та емоції чернівчан у соцмережах, але хочемо заспокоїти громаду: земля ніяк не шкодить бетону, і за потреби її можна звідти повністю вивезти", – йдеться у заяві клубу.

Перед початком будівельних робіт басейн уже перебував в аварійному стані, а тому потрібно буде будувати новий спортивний комплекс.

"Об'єкта під назвою "50-метровий басейн" не існує вже близько 17 років. Є офіційний експертно-технічний висновок: конструкція чаші повністю аварійна, бетон зруйнований, арматура згнила. Ця чаша вже ніколи не зможе тримати воду. Побудувати новий комплекс "з нуля" простіше й дешевше, ніж реанімувати цю небезпечну радянську руїну без підігріву.

ФК "Буковина" повністю підтримує ідею, що нашому місту потрібен новий сучасний басейн олімпійського зразка, і ми сподіваємося на його втілення в Чернівцях у майбутньому", – йдеться у заяві Буковини.

Раніше голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в області Людмила Сідлецька у Фейсбуці повідомила, що нібито територію басейну планують переоблаштовувати під паркувальний майданчик.

"Ми майже 30 років вірили обіцянкам. Чекали на олімпійську воду, а виявилося, що архітектурний конкурс 2021 року був лише огидним маскарадом для замилювання очей перед нахабним дерибаном спортивної землі", – йдеться у дописі Сідлецької.

Нагадаємо, що Буковина стала чемпіоном Першої ліги та здобула путівку до УПЛ. Через невідповідність стадіону в Чернівцях вимогам Української Прем'єр-ліги, перші домашні матчі сезону "жовто-чорні" проведуть у Львові та Тернополі.

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