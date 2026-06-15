Буковина-2 припинила виступи у Другій лізі: клуб створить команду U-21

Чернівецька Буковина-2 знімається з розіграшу Другої ліги. Команду реорганізують у Буковину U-21 для виступів у молодіжній першості України з наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причиною реорганізації став вихід головної команди Буковини до Української Прем'єр-ліги та вимоги елітного дивізіону.

Буковина-2 з наступного сезону не продовжуватиме участь у чемпіонаті України. На базі цієї команди буде сформовано Буковину U-21. Нова молодіжна команда "жовто-чорних" виступатиме з сезону-2026/27 у чемпіонаті України U-21, де змагатиметься з найкращими молодіжними колективами країни.

Зазначається, що з головним тренером Буковини-2 Дмитром Єфімовим було розірвано контракт за взаємною згодою сторін. Про призначення нового керманича молодіжної команди U-21 буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, влітку 2025 року футбольний клуб Буковина сформував другу команду – Буковину-2. У сезоні-2025/26 друга команда "жовто-чорних" виступала у Другій лізі в групі А та за підсумками сезону посіла десяте місце.

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Напередодні Буковина попрощалась із правим захисником Василем Гакманом.