Таловєров: Навіть не пам'ятаю, як я святкував свій гол, настільки нахлинули емоції

Центрбек Плімута Максим Таловєров поділився емоціями від першого забитого голу в складі англійського клубу після переходу з австрійського ЛАСКа.

Про дебютну результативну дію на Туманному Альбіоні 24-річний українець розповів пресслужбі Плімута.

По ходу другого тайму матчу з Лутон Таун захисник забив гол, який приніс його команді нічийний результат (1:1).

"Я був дуже щасливий. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як відсвяткував його, бо було багато емоцій. Звісно, на жаль, ми не перемогли сьогодні, але, я думаю, один бал – і ми продовжуємо рухатися. Ми готуємось до суботи, бо зараз ми їхатимемо 5-6 годин, а тоді в суботу гратимемо наступну гру. Нам потрібно відновитися та просто бути готовими, бо скоро також буде дуже важливий матч", – сказав Максим.

Hear from Maxi, after he scored his first Argyle goal this evening 🙌



In partnership with @TheTurmericCo. — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 19, 2025

З моменту свого трансфера в Англію, Максим Таловєров зіграв у п'яти матчах, в яких провів увесь час на футбольному полі.

Варто зазначити, що у цих іграх Плімут, який посідає передостаннє місце Чемпіоншипу, зазнав усього однієї поразки. Але при цьому команда примудрилася обіграти Ліверпуль у Кубку Англії (1:0)