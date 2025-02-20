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Таловєров: Навіть не пам'ятаю, як я святкував свій гол, настільки нахлинули емоції

Олексій Погорелов — 20 лютого 2025, 11:04
Максим Таловєров
Максим Таловєров
Плімут Аргайл

Центрбек Плімута Максим Таловєров поділився емоціями від першого забитого голу в складі англійського клубу після переходу з австрійського ЛАСКа.

Про дебютну результативну дію на Туманному Альбіоні 24-річний українець розповів пресслужбі Плімута.

По ходу другого тайму матчу з Лутон Таун захисник забив гол, який приніс його команді нічийний результат (1:1).

"Я був дуже щасливий. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як відсвяткував його, бо було багато емоцій. Звісно, на жаль, ми не перемогли сьогодні, але, я думаю, один бал – і ми продовжуємо рухатися.

Ми готуємось до суботи, бо зараз ми їхатимемо 5-6 годин, а тоді в суботу гратимемо наступну гру. Нам потрібно відновитися та просто бути готовими, бо скоро також буде дуже важливий матч", – сказав Максим.

З моменту свого трансфера в Англію, Максим Таловєров зіграв у п'яти матчах, в яких провів увесь час на футбольному полі.

Варто зазначити, що у цих іграх Плімут, який посідає передостаннє місце Чемпіоншипу, зазнав усього однієї поразки. Але при цьому команда примудрилася обіграти Ліверпуль у Кубку Англії (1:0)

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Максим Таловєров

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