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Луньов: Бетіс — хороша іспанська команда, яка полюбляє контролювати м'яч

Руслан Травкін — 16 серпня, 10:34
Луньов: Бетіс — хороша іспанська команда, яка полюбляє контролювати м'яч
Максим Луньов
ФК Кривбас

Хавбек Кривбаса Максим Луньов поділився емоціями від поразки у грі з чеською Вікторією.

Його слова наводить сайт клубу.

"Відчуваємо деяке виснаження. Адже втратили шанс пройти далі. На сьогоднішній день Вікторія була сильнішою.

Кожен з футболістів Кривбаса зробив все, що від нього залежить. Кожен хотів перемогти, але, на жаль, не вдалось цього разу.

Слабка реалізація? Важко сказати. Треба ще більше працювати, аби усунути цей недолік", — сказав Луньов.

Тепер Крибвас буде грати у плей-оф кваліфікації Ліги конференції. Суперником українського клубу став іспанський Бетіс.

"Дуже хороша іспанська команда, яка полюбляє контролювати мʼяч. Це єврокубки, тому просто не буде ні з ким", — заявив Луньов.

Варто зазначити, що Юрій Вернидуб назвав інші причини поразки від чеського клубу.

Кривбас Максим Луньов Ліга Європи-2024/25 Ліга конференцій сезону-2024/25 Вікторія Пльзень

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