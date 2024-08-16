Луньов: Бетіс — хороша іспанська команда, яка полюбляє контролювати м'яч

Хавбек Кривбаса Максим Луньов поділився емоціями від поразки у грі з чеською Вікторією.

Його слова наводить сайт клубу.

"Відчуваємо деяке виснаження. Адже втратили шанс пройти далі. На сьогоднішній день Вікторія була сильнішою.

Кожен з футболістів Кривбаса зробив все, що від нього залежить. Кожен хотів перемогти, але, на жаль, не вдалось цього разу.

Слабка реалізація? Важко сказати. Треба ще більше працювати, аби усунути цей недолік", — сказав Луньов.