Луньов: Бетіс — хороша іспанська команда, яка полюбляє контролювати м'яч
Максим Луньов
ФК Кривбас
Хавбек Кривбаса Максим Луньов поділився емоціями від поразки у грі з чеською Вікторією.
Його слова наводить сайт клубу.
"Відчуваємо деяке виснаження. Адже втратили шанс пройти далі. На сьогоднішній день Вікторія була сильнішою.
Кожен з футболістів Кривбаса зробив все, що від нього залежить. Кожен хотів перемогти, але, на жаль, не вдалось цього разу.
Слабка реалізація? Важко сказати. Треба ще більше працювати, аби усунути цей недолік", — сказав Луньов.
Тепер Крибвас буде грати у плей-оф кваліфікації Ліги конференції. Суперником українського клубу став іспанський Бетіс.
"Дуже хороша іспанська команда, яка полюбляє контролювати мʼяч. Це єврокубки, тому просто не буде ні з ким", — заявив Луньов.
Варто зазначити, що Юрій Вернидуб назвав інші причини поразки від чеського клубу.