Вернидуб: Супернику набагато простіше з переїздами

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає логістичні проблеми одним із факторів, який вплинув на результат протистояння з Вікторією у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить офіційний сайт Кривбаса.

"Багато факторів. Це і нестача досвіду, адже ми робимо тільки перші кроки у європейських турнірах. У Вікторії досвіду значно більше. По-друге, логістика. Супернику набагато простіше з переїздами. Кривбас не може грати вдома, а за кордоном. Наш домашній стадіон – в Кошице. Ви ж розумієте, ми граємо у Словаччині, потім автобусом повертаємось в Україну.

Багато часу витрачаємо на кордоні. Граємо в Україні, а потім знову за кордон. Десь наших гравців в цьому плані не вистачає. Немає тієї свіжості, яка є у наших суперників. Десь ми не встигаємо фізично відновлюватись. Думаю, це найголовніше. В цілому Вікторія — непоганий суперник, але і Кривба виглядав гідно.

Єдине, що вони здобули дві перемоги, а ми два рази програли. По першій зустрічі: ми не повинні були поступатись в Кошице, але це сталось. Ще раз вітаю суперника з перемогою", — сказав Вернидуб.