Гравець київського Динамо та олімпійської збірної України Максим Брагару прокоментував свій гол у товариському матчі проти Єгипту 1:1.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Як ми забили гол? Команда дуже добре зіграла, була хороша комбінація, простріл із флангу. М'яч відскочив біля 11-метрової позначки, і я вдарив. Що нам вдалося, а що ні, буде розбирати тренерський штаб. Були в нас і хороші моменти, були й погані. Проведемо аналіз та будемо рухатися далі, готуватися до Олімпійських ігор.

На грі було чимало українських уболівальників, і ми відчували їхню підтримку. Звичайно, хотілося, щоб їх було ще більше, але дякуємо, їх було чути", — сказав футболіст.

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді у Франції відбудеться з 24 липня по 9 серпня. Команда Руслана Ротаня в стартовому поєдинку 24 липня зустрінеться з Іраком. Початок гри — о 20:00 за київським часом.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.