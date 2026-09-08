Півзахисник клубу АПЛ став автором першого забитого голу в загальному етапі сезону-2026/27
Джон Макгінн
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Півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн став автором першого голу в загальному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
На 11-й хвилині від відкрив рахунок у матчі 1-го туру проти Брюгге.
Як відомо, у четвер, 10 вересня, свій перший поєдинок в турнірі проведе донецький Шахтар, який на виїзді зіграє проти ПСВ.
Напередодні букмекери назвали головних фаворитів на перемогу в турнірі.
Водночас авторитетне видання The Athletic оприлюднило свій рейтинг, від найкращої до найгіршої команди, всіх 36 учасників загального етапу Ліги чемпіонів.