Іменитий новачок Астон Вілли вибув на місяць через травму
ФК Астон Вілла
Півзахисник Астон Вілли та збірної Німеччини Леон Горецка зазнав травми коліна.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, 31-річний хавбек повернеться у гру лише в жовтні.
"Моє тіло зреагувало на збільшення обсягів роботи після тривалої відсутності на полі. Це розчаровує, але мені потрібна ця коротка пауза, щоби повернутися повноцінно готовим", – заявив гравець.
Нагадаємо, більшу частину літа Горецка провів у статусі вільного агента, і лише наприкінці серпня перейшов у Астон Віллу. Поки що німець не встиг дебютувати за свою нову команду.
Півзахисник розпочав свою кар'єру у Бохумі, а потім перейшов до Шальке. З 2018 року виступав за Баварію, з якою виграв сім титулів Бундесліги та став переможцем Ліги чемпіонів. Також в активі 31-річного хавбека 15 голів у 73 матчах за збірну Німеччини.