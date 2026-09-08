Іменитий новачок Астон Вілли вибув на місяць через травму

Півзахисник Астон Вілли та збірної Німеччини Леон Горецка зазнав травми коліна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, 31-річний хавбек повернеться у гру лише в жовтні.

"Моє тіло зреагувало на збільшення обсягів роботи після тривалої відсутності на полі. Це розчаровує, але мені потрібна ця коротка пауза, щоби повернутися повноцінно готовим", – заявив гравець.

Нагадаємо, більшу частину літа Горецка провів у статусі вільного агента, і лише наприкінці серпня перейшов у Астон Віллу. Поки що німець не встиг дебютувати за свою нову команду.

Півзахисник розпочав свою кар'єру у Бохумі, а потім перейшов до Шальке. З 2018 року виступав за Баварію, з якою виграв сім титулів Бундесліги та став переможцем Ліги чемпіонів. Також в активі 31-річного хавбека 15 голів у 73 матчах за збірну Німеччини.