Астон Вілла віддала понад 50 мільйонів за 18-річного вихованця ПСЖ

Вінгер ПСЖ і збірної Сенегалу Ібраїм Мбайє став гравцем Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Умови трансферу та термін дії контракту не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Астон Вілла заплатила за 18-річного вінгера 55 мільйонів євро.

Мбайє є вихованцем академії ПСЖ. У минулому сезоні провів за першу команду парижан 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 2 аситами.

На рахунку вінгера 4 голи у 15 матчах за збірну Сенегалу. Зокрема, Мбайє зіграв у всіх 4 матчах сенегальців на чемпіонаті світу 2026 року, відзначившись голом у ворота Франції в 1 турі групового етапу.

Минулого тижня Астон Вілла підписала німецького хавбека Леона Горецку на правах вільного агента.