Олімпіакос підписав вінгера Астон Вілли
Леон Бейлі
ФК Олімпіакос
Ямайський вінгер англійської Астон Вілли та збірної Ямайки Леон Бейлі став гравцем Олімпіакоса.
Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.
Контракт із 29-річним футболістом розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 5 мільйонів євро.
Бейлі виступав за Астон Віллу з літа 2021 року, коли перейшов із Баєра за 32 мільйони євро. Сумарно відзначився 23 голами та 25 асистами в 163 матчах у всіх турнірах. Першу половину минулого сезону провів у Ромі.
На рахунку Бейлі 7 голів у 41 матчі за збірну Ямайки.
Нагадаємо, за Олімпіакос виступає форвард збірної України Роман Яремчук. Він може покинути грецький клуб найближчими днями.