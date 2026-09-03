Олімпіакос підписав вінгера Астон Вілли

Ямайський вінгер англійської Астон Вілли та збірної Ямайки Леон Бейлі став гравцем Олімпіакоса.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Контракт із 29-річним футболістом розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 5 мільйонів євро.

Бейлі виступав за Астон Віллу з літа 2021 року, коли перейшов із Баєра за 32 мільйони євро. Сумарно відзначився 23 голами та 25 асистами в 163 матчах у всіх турнірах. Першу половину минулого сезону провів у Ромі.

На рахунку Бейлі 7 голів у 41 матчі за збірну Ямайки.

Нагадаємо, за Олімпіакос виступає форвард збірної України Роман Яремчук. Він може покинути грецький клуб найближчими днями.