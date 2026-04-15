Магвайр отримав додаткову дискваліфікацію та пропустить матч з Челсі

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр пропустить матч 33 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі після отримання додаткової дискваліфікації.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався під час матчу 31-го туру проти Борнмута (2:2). На 78-й хвилині оборонець отримав червону картку після контакту зі Стюартом Еттвеллі, який вривався у штрафну манкуніанців. Рефері трактував епізод, як фол останньої надії та вилучив захисника, призначивши одинадцятиметровий.

Після гри Футбольна асоціація звинуватила його в неналежній поведінці. Захисник образив четвертого арбітра. У підсумку гравця дискваліфікували на один матч і оштрафували на 30 тисяч фунтів стерлінгів (34,5 тисячі євро).

У заяві асоціації зазначено, що захисник "поводився неналежно та/або використовував образливі й принизливі висловлювання щодо четвертого арбітра після свого вилучення". Резервний суддя матчу Метт Донохью стверджує, що Маґвайр, залишаючи поле, вигукнув: "Ви – просто посміховисько. Ви всі – кляте посміховисько".

Магвайр заперечив ці слова, проте згодом визнав, що його поведінка була недоречною, і перепросив за свої емоції.

Нагадаємо, напередодні захисник підписав новий контракт, який продовжить його перебування у клубі до 30 червня 2027 року. Також в угоді є опція продовження ще на один сезон.