"М’ясник" у стилі аніме: зірка МЮ випустив незвичну колекцію одягу

Богдан Войченко — 7 квітня 2026, 06:30
Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес здивував фанатів несподіваним проєктом, об'єднавшись із Crunchyroll для створення унікальної колекції одягу в стилі аніме.

До лінійки увійшли футболки, худі, шкарпетки та навіть прапори – усе з фірмовою стилістикою та елементами, пов'язаними з самим Мартінесом.

Зокрема, на одному з дизайнів з'явилося його гучне прізвисько "М'ясник", а на іншому анімована версія захисника, який виграє боротьбу у повітрі.

Цей колаб виглядає логічним, адже аргентинець давно відомий як великий фанат аніме. Саме це і стало основою для співпраці з Crunchyroll платформа допомогла перенести його захоплення у формат стильного мерчу для фанатів.

Раніше повідомлялося, що Неймар став власником унікальної колекції транспорту на тему відомого супергероя.

