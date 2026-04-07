Легенда Манчестер Юнайтед назвав гравця, який повернув йому любов до футболу

Колишній футболіст збірної Англії Ріо Фердінанд поділився думками про 18-річну зірку Барселони Ламіна Ямала.

Легенда Манчестер Юнайтед зізнався, що іспанець повернув йому любов до футболу. Він пояснив, що робить вінгера особливим.

"Він змусив мене знову полюбити футбол. Знаєте, раніше, коли були гравці на кшталт Марадони, Рікельме, Верона… саме через це я люблю футбол. Люди, які наважувалися кидатися на захисників, робили шалені речі та просто ризикували.

Ламін Ямал належить до цієї категорії: той, хто ризикує, хто хоче розважати. Якщо говорити про найкращого гравця світу на даний момент, він має бути в цій розмові", – сказав Фердінанд.