Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легенда Манчестер Юнайтед назвав гравця, який повернув йому любов до футболу

Денис Іваненко — 7 квітня 2026, 11:37
Легенда Манчестер Юнайтед назвав гравця, який повернув йому любов до футболу
Ріо Фердінанд
Getty Images

Колишній футболіст збірної Англії Ріо Фердінанд поділився думками про 18-річну зірку Барселони Ламіна Ямала.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в соцмережі X.

Легенда Манчестер Юнайтед зізнався, що іспанець повернув йому любов до футболу. Він пояснив, що робить вінгера особливим.

"Він змусив мене знову полюбити футбол. Знаєте, раніше, коли були гравці на кшталт Марадони, Рікельме, Верона… саме через це я люблю футбол. Люди, які наважувалися кидатися на захисників, робили шалені речі та просто ризикували.

Ламін Ямал належить до цієї категорії: той, хто ризикує, хто хоче розважати. Якщо говорити про найкращого гравця світу на даний момент, він має бути в цій розмові", – сказав Фердінанд.

Окремо англієць відзначив вплив Ямала поза футбольним полем. Він похвалив юнака, який напередодні проявив громадянську позицію, висловившись щодо антимусульманських вигуків на стадіонах.

Раніше думкою про Ламіна ділився Роналдінью. Він також високо оцінює рівень гри лідера Барселони.

Ріо Фердінанд Ламін Ямал

Ріо Фердінанд

Останні новини