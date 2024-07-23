Це просто вау: Лупашко — про президента Карпат
Новий головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко висловив свою думку щодо співпраці з президентом клубу Володимиром Матківським.
Про це тренер розповів в інтерв'ю ТаТоТаке.
"Якщо одним словом характеризувати — то це просто вау! Це настільки порядна людина, настільки вихована.
Я хотів би, щоб він не був настільки закритим, бо хочу щоб його побачив увесь український футбол — як можна працювати, яким можна бути президентом.
Усі, хто працюватимуть з ним, закохаються в нього. Скажу так, що поки є президент Матківський, уболівальникам Карпат не потрібно хвилюватися ні за що", — сказав Лупашко.
Напередодні Карпати розірвали контракт із Мироном Маркевичем. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Маркевич покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Лупашком у команду U-19.
Нагадаємо, що у червні Владислав очолив юнацьку команду Карпат після того, як покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.