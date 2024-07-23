Це просто вау: Лупашко — про президента Карпат

Новий головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко висловив свою думку щодо співпраці з президентом клубу Володимиром Матківським.

Про це тренер розповів в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Якщо одним словом характеризувати — то це просто вау! Це настільки порядна людина, настільки вихована.

Я хотів би, щоб він не був настільки закритим, бо хочу щоб його побачив увесь український футбол — як можна працювати, яким можна бути президентом.

Усі, хто працюватимуть з ним, закохаються в нього. Скажу так, що поки є президент Матківський, уболівальникам Карпат не потрібно хвилюватися ні за що", — сказав Лупашко.