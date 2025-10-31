Лупашко вибачився перед фанатами Карпат, але не погодився зі своєю дискваліфікацією

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вибачився перед фанатами "левів" за свою поведінку в матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги проти Руха (0:0).

Про це він написав у своїх соцмережах.

За свою поведінку наставник отримав дискваліфікацію на наступні два матчі УПЛ, а команду оштрафували на 100 000 гривень. Лупашко додав, що він "не приймає це покарання".

" Хочу звернутися й перепросити за емоційну реакцію під час останнього матчу перед родиною футбольного клубу Карпати. Футбол – це гра пристрасті. Іноді, коли борешся за своїх, емоції можуть переважити холодний розрахунок. Моє бажання захистити команду й добитися результату для клубу було надто сильним.

Я усвідомлюю, що мав залишатися спокійнішим. Тому прошу вибачення перед нашою зелено-білою родиною – тими, заради кого ми щодня працюємо й боремося. "Але я не приймаю це покарання", – сказав Лупашко.

Нагадаємо, причиною дискваліфікації стало масове зіткнення, яке відбулося на останніх хвилинах матчу між Карпатами та Рухом. Лупашка покарано за "навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дії в провокативній манері".