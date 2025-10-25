Лупашко: Повинні були вигравати матч з Рухом

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко вважає, що його команда повинна була обіграти Рух (0:0) у межах 10 туру чемпіонату України.

Цитує фахівця пресслужба клубу.

Також фахівець відреагував на сутичку між командами 90-й хвилині гри.

"Суддя має так само готуватися до матчу, як тренери та гравці. Коли футболіст постійно симулює, а рефері постійно підіграє цьому, то це не дуже правильно. Я йшов до судді, а вийшло так, що гравцю не сподобалося те, що я підійшов. Він відповів мені, а я – йому.

Такий результат сьогодні через те, що ми не конвертували те, що ми створювали, те, що ми перебували у фінальній третині, скільки ми там були, не вистачило для результату. Щодо цієї частини чемпіонату, яку ми провели, то чергувалися вдалі та невдалі поєдинки. Це все наслідок того, коли ми приїхали влітку на збори, і я дав інтерв’ю, яке багатьом не сподобалося. Почали хвилюватися, оскільки я казав, що у другому сезоні команда має бути більш конкурентною.

За рік усі звикають один до одного, гравці мають мати конкуренцію. Один момент, коли ти залишаєшся тією ж командою, а інший – коли ти стаєш кадрово більш слабким", – сказав Лупашко