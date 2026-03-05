Ця історія не закінчена: Лупашко оцінив можливе повернення на посаду головного тренера Карпат

Колишній головний тренер Карпат Владислав Лупашко не виключив свого повернення на посаду наставника львівського клубу.

Про це він сказав у інтерв'ю Tribuna.com.

"Впевнений, що ця історія не закінчена. Думаю, що я сюди повернуся. Але повернуся вже сильнішим і досвідченішим для того, щоб вигравати", – сказав Лупашко.

Він також розповів, чим йому запам'яталися львівські фанати.

"В мене в пам'яті досить багато приємних спогадів. Вболівальники Карпат – класні і дуже щирі люди. Я запам'ятав таку фразу, що львівський вболівальник вболіває серцем. Я намагався бути щирим з ними, намагався щось побудувати і змінити.

Дуже багато позитивних відгуків від них. Багато пишуть мені в соцмережах і певний час дивувалися, чому я відповідаю, а зараз вже не дивуються. Мені запам'ятається цей період достатньо позитивним з усіх боків – і життєвого, і спортивного. Щиро дякую всім дотичним людям до Карпат, які були в цей період зі мною. Я їм дуже вдячний", – додав Лупашко.

Нагадаємо, що 31 грудня 2025 року Карпати достроково припинили співпрацю з Лупашком. Спершу він прийшов до львівського клубу, аби очолити юнацьку команду, але влітку 2024-го несподівано почав керувати основним колективом.

Під його керівництвом "зелено-білі" провели 48 ігор. У сезоні-2024/25 львів'яни були вкрай близькі до єврокубків, але на фінішній прямій провалились.