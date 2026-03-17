Сергій Шаховець — 17 березня 2026, 16:07
Я б точно викликав Бражка: Лупашко відреагував на заявку збірної України
Владислав Лупашко
ФК Карпати Львів

Колишній тренер львівських Карпат Владислав Лупашко проаналізував заявку збірної України на матчі плейоф відбору на чемпіонат світу 2026.

Слова 39-річного фахівця цитує Tribuna.com.

До лав збірної України вперше отримав виклик універсальний гравець Полісся Борис Крушинський. Таким чином тренерський штаб "синьо-жовтих" намагається закрити проблеми в захисті, викликані відсутністю травмованих Миколи Матвієнка та Олександра Зінченка.

"З центральними захисниками зараз є суттєві складнощі, тим більше випали ще й лівоногі центральні захисники – Батагов і Михавко. Думаю, що захисники з Полісся цілком могли б отримати свій шанс.

Так само і щодо Крушинського: хтось травмується й переживає через це, а хтось отримує шанс, дуже щасливий через нього і з великим ентузіазмом їде до збірної. Дуже важливо викликати до збірної гравців, які по-справжньому вмотивовані й для яких сам факт цього виклику вже є великою цінністю", – сказав Лупашко.

Відео Фото Епідемія травм і складний вибір форварда: аналіз складу збірної України перед плейоф відбору на ЧС-2026

Ще одним дебютантом збірної став 20-річний форвард Динамо Матвій Пономаренко, а досвідченого голкіпера Реала Андрія Луніна замінить молодий воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет. На думку Лупашка, ці гравці здатні посилити команду.

"Пономаренко виглядає потужно на фоні УПЛ. Складається враження, що це нападник, який вміє багато: і грати спиною до воріт, і діяти на просторі. У силових єдиноборствах теж виглядає переконливо. Але найважливіше – це бажання грати, битися за кожен м'яч, голод до голів. Саме цю якість хижака йому дуже важливо зберегти, щоб перші голи й увага не заспокоювали його.

Нещерет – молодий голкіпер, який мав пройти етап результативних помилок, і сподіваюся, що він уже їх пройшов. А те, що він перспективний — тут навіть немає про що говорити. Скажу більше: його потенціал у грі ногами поки що використовується не повною мірою. Йому можна ставити значно складніші вимоги, і він точно здатний їх виконувати", – зазначив Лупашко.

Екстренер Карпат додав також, що варто було внести в заявку півзахисника Динамо Володимира Бражка.

"Як на мене, я б точно викликав Бражка. Він дуже додав саме в бажанні — видно, як у нього горять очі. Це те, що, на мій погляд, у певний період трохи зникло, але зараз він виглядає дуже добре. А коли він у формі – це збалансований опорний півзахисник, який на полі вміє дуже багато", – сказав Лупашко.

Нагадаємо, що збірна України напередодні березневих матчів мала великі кадрові проблеми. Окрім травмованих гравців, півфінальний матч зі Швецією пропустять дискваліфіковані Юхим Конопля та Руслан Малиновський.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія". У разі перемоги "синьо-жовті" 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.

На нього полюватимуть топ-клуби: Суркіс прокоментував виклик Пономаренка до збірної
Хоче виступати за збірну: уродженець Боснії отримав українське громадянство
Україна зацікавлена у шотландському форварді: сторони обговорювали отримання громадянства – ЗМІ
Збірна України втратила чергового захисника перед матчами відбору на ЧС-2026
Малиновський зізнався, чи встигне відновитись до матчів збірної України

