Я б точно викликав Бражка: Лупашко відреагував на заявку збірної України

Колишній тренер львівських Карпат Владислав Лупашко проаналізував заявку збірної України на матчі плейоф відбору на чемпіонат світу 2026.

Слова 39-річного фахівця цитує Tribuna.com.

До лав збірної України вперше отримав виклик універсальний гравець Полісся Борис Крушинський. Таким чином тренерський штаб "синьо-жовтих" намагається закрити проблеми в захисті, викликані відсутністю травмованих Миколи Матвієнка та Олександра Зінченка.

"З центральними захисниками зараз є суттєві складнощі, тим більше випали ще й лівоногі центральні захисники – Батагов і Михавко. Думаю, що захисники з Полісся цілком могли б отримати свій шанс. Так само і щодо Крушинського: хтось травмується й переживає через це, а хтось отримує шанс, дуже щасливий через нього і з великим ентузіазмом їде до збірної. Дуже важливо викликати до збірної гравців, які по-справжньому вмотивовані й для яких сам факт цього виклику вже є великою цінністю", – сказав Лупашко.

Ще одним дебютантом збірної став 20-річний форвард Динамо Матвій Пономаренко, а досвідченого голкіпера Реала Андрія Луніна замінить молодий воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет. На думку Лупашка, ці гравці здатні посилити команду.

"Пономаренко виглядає потужно на фоні УПЛ. Складається враження, що це нападник, який вміє багато: і грати спиною до воріт, і діяти на просторі. У силових єдиноборствах теж виглядає переконливо. Але найважливіше – це бажання грати, битися за кожен м'яч, голод до голів. Саме цю якість хижака йому дуже важливо зберегти, щоб перші голи й увага не заспокоювали його. Нещерет – молодий голкіпер, який мав пройти етап результативних помилок, і сподіваюся, що він уже їх пройшов. А те, що він перспективний — тут навіть немає про що говорити. Скажу більше: його потенціал у грі ногами поки що використовується не повною мірою. Йому можна ставити значно складніші вимоги, і він точно здатний їх виконувати", – зазначив Лупашко.

Екстренер Карпат додав також, що варто було внести в заявку півзахисника Динамо Володимира Бражка.

"Як на мене, я б точно викликав Бражка. Він дуже додав саме в бажанні — видно, як у нього горять очі. Це те, що, на мій погляд, у певний період трохи зникло, але зараз він виглядає дуже добре. А коли він у формі – це збалансований опорний півзахисник, який на полі вміє дуже багато", – сказав Лупашко.

Нагадаємо, що збірна України напередодні березневих матчів мала великі кадрові проблеми. Окрім травмованих гравців, півфінальний матч зі Швецією пропустять дискваліфіковані Юхим Конопля та Руслан Малиновський.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія". У разі перемоги "синьо-жовті" 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.