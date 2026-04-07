Лупашко розкрив, чи були у нього пропозиції від клубів після роботи у Карпатах

Талановитий наставник Владислав Лупашко в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про пропозиції від клубів після дострокового розриву співпраці з львівськими Карпатами.

Колишній тренер "левів" запевнив, що контактував із командами з України та з-за кордону, але не став чітко називати ці колективи.

"Контакт був – і з України, і з-за кордону. Я не називаю клуби, бо це частина робочого процесу. Сподіваюсь на розуміння. Для мене важливо не просто повернутися, а зайти в середовище, де є можливість реалізовувати свої принципи і розвивати команду", – відверто відповів Владислав.

Також спеціаліст оцінив свій період без клубної роботи. Нагадаємо, що із 31 грудня 2025 року Лупашко перебуває без команди. Його крайнім місцем роботи були якраз Карпати. На чолі львівського клубу наставник провів 48 ігор та разом із "зелено-білими" зупинився за крок від єврокубків.

"Я сприймаю цей період як частину професійного розвитку. Це період під час якого вчу англійську мову, відвідую стажування та приділяю увагу своїй сім'ї. Іноді корисно давати собі перерву. Але водночас я вже відчуваю внутрішню готовність повернутися до щоденного процесу", – сказав Лупашко.

Також Владислав був головним тренером Інгульця.

6 квітня журналіст та ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів, що прізвище Лупашка фігурує у списку можливих кандидатур на посаду головного тренера збірної України з футболу. Наставник вже відреагував на подібні чутки.