Лупашко отримав покарання за бійку у матчі проти Руху

Володимир Варуха — 31 жовтня 2025, 16:28
Владислав Лупашко

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення відсторонити головного тренера Карпат Владислава Лупашка на два поєдинки Української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Причиною такого рішення стало масове зіткнення, яке відбулося під час матчу 10-го туру між Карпатами та Рухом. Лупашка покарано за "навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дії в провокативній манері".

Крім дискваліфікації тренера, Карпати повинні сплатити 100 000 гривень штрафу та провести освітню лекцію тривалістю не менше 30 хвилин для гравців і представників клубу.

Рух також отримає фінансове покарання – 75 000 гривень штрафу, а його футболісти та офіційні особи повинні пройти аналогічну лекцію.

Також львівські Карпати отримали штраф у розмірі 12 500 грн за викрики вболівальників нецензурного характеру у матчі Карпати U-19 – Рух U-19.

Раніше Владислав Лупашко прокоментував нічию у матчі УПЛ проти Руху.

