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Карпати анонсували трансфер легіонера

Олександр Булава — 21 січня 2025, 18:51
Карпати анонсували трансфер легіонера
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат анонсував підписання іноземного гравця. Перехід відбудеться на правах оренди.

Про це тренер розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Новачків дуже їх чекаємо, подивимося на них у нашій команді, за наших умов. Вони грали в інший футбол, тому їм буде важкувато. Але я бачу їхнє бажання – воно дуже велика. Це молоді гравці, яким потрібен час.

Чекаємо ще на одного перспективного гравця в центр поля. Швидше за все, це буде оренда. Я думаю, це правильний шлях, що ми можемо оцінити те, як легіонер приживеться в Україні. Ми справді чекаємо на цього гравця, таких футболістів мало в Україні", – розповів Лупашко.

Напередодні Карпати оголосили про підписання чотирьох гравців Руха. Цей трансфер є частиною угоди між клубами, про яку вони оголосили напередодні. Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань та у майбутньому повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.

Також нещодавно повідомлялося, що Рух підсилиться двома гравцями Карпат перед стартом другої половини сезону.

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