Рух підпише двох гравців Карпат

Львівський Рух підсилиться двома гравцями Карпат перед стартом другої половини сезону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про 24-річного опорного півзахисника Артура Рябова і 22-річного атакувального хавбека Юрія Тлумака, який раніше вже розірвав угоду із "зелено-білими".

Обох помітили на тренуванні Руха, який напередодні розпочав підготовку до другої частини чемпіонату України.

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на 7-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очка. Перший матч у другій половині УПЛ "жовто-чорні" зіграють 22 лютого проти ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що Рух та Карпати об'єднаються в один клуб по завершенні сезону-2024/25.