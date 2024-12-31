Карпати з нового сезону об'єднаються з Рухом в одну команду

Два клуби Української Прем'єр-ліги Рух та Карпати об'єднаються в один.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Обидва клуби вже підтвердили цю інформацію.

Наразі відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань. Також дехто з лідерів Руха може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.

Карпати у офіційній заяві повідомили, що об'єднання з Рухом відбудеться задля розвитку свого клубу

"Рух, починаючи із сезону 2025/2026 років, надалі зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу для подальшого їх залучення до команди Карпати", – йдеться у заяві "левів".

Друга частина розіграшу УПЛ 2024/25 стартує наприкінці лютого, а перший офіційний матч у 2025 році Карпати проведуть на виїзді проти Динамо. Першу частину сезону клуб завершив на 6-й сходинці, маючи в активі 24 бали. Водночас Рух пішов на зимову паузу 7-м (23 очки).