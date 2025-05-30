Лунін залишається пріоритетною ціллю для Галатасарая після відходу Муслери: ЗМІ назвали причину

Український голкіпер Реала Андрій Лунін залишається пріоритетною трансферною ціллю для Галатасарая, який напередодні залишив багаторічний страж воріт Фернандо Муслера.

Про це повідомляє A Spor.

Також у списку присутні Алісон Беккер з Ліверпуля та Еміліано Мартінес з Астон Вілли, але в Галатасараї розуміють, що підписати таких іменитих воротарів буде дуже непросто, і тому насамперед клуб зосередиться на можливому трансфері Луніна.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб запропонує українцю зарплату в 5 мільйонів євро на рік. Це більш ніж удвічі більше, ніж заробляє Лунін наразі в Реалі (2,475 мільйони).

Контракт Луніна з мадридським клубом діє до літа 2030 року, трансферна вартість 26-річного українця оцінюється в 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лунін провів 14 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 6 разів відстояв "на нуль". Раніше повідомлялося про інтерес до воротаря з боку Мілана.