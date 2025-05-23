Лунін зацікавив титулований клуб Серії А

Український голкіпер Реала Андрій Лунін влітку може покинути мадридський клуб.

Про це повідомляє Defensa Сentral.

У трансфері воротаря зацікавлений італійський Мілан, який шукає заміну Майку Меньяну. Француз, чий контракт завершується влітку 2026 року, не хоче підписувати нову угоду. "Россонері" потрібно продати його цього літа, щоб отримати за нього гроші, замість того щоб втратити безплатно наступного року. Італійці розглядають кількох кандидатів, і одним із тих, хто має найкращі відгуки, є Лунін

Зазначається, що представники міланського клубу вже контактували з агентом Луніна Жорже Мендешем та готові витратити на підписання українця 15 млн євро, тоді як Реал хоче отримати щонайменше 25 млн.

У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.