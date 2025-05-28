Галатасарай пропонує Луніну вдвічі більшу зарплату, ніж українець отримує в Реалі

Галатасарай серйозно налаштований підписати голкіпера Реала та збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє Терім Хабер.

За його інформацією, самому воротареві турецький клуб пропонує зарплату в 5 мільйонів євро на рік. Це більш ніж удвічі більше, ніж заробляє українець наразі в Реалі (2,475 мільйони).

Якщо Лунін прийме цю пропозицію Галатасарая, то турецький клуб розпочне прямі переговори з Реалом щодо трансферу.

Контракт Луніна з мадридським клубом діє до літа 2030 року, трансферна вартість 26-річного українця оцінюється в 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лунін провів 14 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 6 разів відстояв "на нуль". Раніше повідомлялося про інтерес до воротаря з боку Мілана.