Галатасарай оголосив про відхід легендарного голкіпера

Чемпіон Туреччини Галатасарай оголосив про відхід свого голкіпера Фернандо Муслери на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба "орлів".

38-річний воротар провів у Галатасараї 14 років і за цей час вісім раз ставав чемпіоном країни, три рази вигравав Кубок та п'ять Суперкубок Туреччини.

У 2016 році Муслеру було визнано найкращим футболістом сезону у Суперлізі.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай готовий замінити уругвайця воротарем збірної України.