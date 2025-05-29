Галатасарай оголосив про відхід легендарного голкіпера
Ферандо Муслера
Галатасарай
Чемпіон Туреччини Галатасарай оголосив про відхід свого голкіпера Фернандо Муслери на правах вільного агента.
Про це повідомила пресслужба "орлів".
38-річний воротар провів у Галатасараї 14 років і за цей час вісім раз ставав чемпіоном країни, три рази вигравав Кубок та п'ять Суперкубок Туреччини.
У 2016 році Муслеру було визнано найкращим футболістом сезону у Суперлізі.
Раніше повідомлялось, що Галатасарай готовий замінити уругвайця воротарем збірної України.