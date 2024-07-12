Лунін: Хочу відкрити для себе Мбаппе, як особистість

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін хоче розкрити свого нового партнера по команді Кіліана Мбаппе на особистому рівні.

Про це воротар "вершкових" розповів у інтерв'ю Marca.

"Буде цікаво попрацювати з ним в одній команді, особливо на особистому рівні, тому що як гравця ми всі його знаємо. Хочу бачити його на тренуваннях, у повсякденному житті... Тому що в матчах він буде таким самим, як завжди, або навіть кращим.

Але я дійсно хочу відкрити для себе Мбаппе як особистість. Він один із найкращих гравців світу, і це цікаво мати таку можливість — побачити, який він за межами камер, в особистому житті... До знайомства з ним залишилося небагато", — розповів Лунін.