Ліверпуль може підписати Луніна на заміну Аліссону

Ліверпуль розглядає варіант із підписанням українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє HITC.

25-річний українець може стати заміною Аліссону Бекеру, який влітку може перейти в один з клубів Саудівської Аравії.

Зазначається, що мерсисайдці визначили Луніна, як фаворитом на заміну бразильському воротарю навіть попри його невдалу гру проти збірної Румунії (0:3) на Євро-2024.

Також "червоні" розглядають кандидатуру Юстіна Бейло з Феєноорда та Ентоні Петтерсона з Сандерленда.

У минулому сезоні Лунін відіграв у 31 матчі за Реал у всіх турнірах. У 12 поєдинках залишив ворота "сухими".

Напередодні з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити Луніна в Реалі.