Лунін розповів, чи залишиться в Реалі

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін розповів про своє майбутнє в клубі.

Його слова передає Marca.

"Скоро дізнаємося, чи залишусь я в Реалі. Я хочу залишитися, в мене з ними все пройшло добре. І тепер моя доля в руках клубу. Це все, що я можу сказати про своє майбутнє. Якби я не хотів бути тут, то взяв би всі свої канікули, але я повертаюся в понеділок, 15 липня і продовжу тренуватися, тому що я в найкращій команді у світі", — сказав голкіпер.

Напередодні з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити Луніна в Реалі.