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Зірка Євро-2024 може замінити Луніна в Реалі

Владислав Уткін — 8 липня, 17:00
Зірка Євро-2024 може замінити Луніна в Реалі

Голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити українського кіпера Андрія Луніна в мадридському Реалі.

Про це повідомляє видання AS.

Агент українця Жорже Мендеш на цьому тижні зустрінеться з представниками Реала, щоб вирішити майбутнє уродженця Краснограду. Зазначається, що "вершкові" бачать у Луніні другого воротаря, що не влаштовує футболіста.

Також на цій зустрічі Мендеш запропонує Кошту, як варіант заміни Луніну. Попри те, що президент Порту Андре-Віллаш Боаш не планує продавати гравця, агент має інші плани стосовно свого клієнта.

Нагадаємо, Кошта проявив себе на Євро-2024, коли повторив досягнення Олександра Шовковського, залишивши ворота "сухими" у серії пенальті проти Словенії у матчі 1/8 фіналу турніру.

Раніше ми повідомляли, що Лунін не захотів продовжувати контракт із Реалом, який спливає влітку 2025 року.

Андрій Лунін Порту Реал Мадрид Діогу Кошта

Діогу Кошта

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