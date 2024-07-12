Арсенал розглядає трансфер Луніна
Лондонський Арсенал розглядає варіант із підписанням українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.
Про це повідомляє Relevo.
"Каноніри" хочуть продати англійця Аарона Ремсдейла та шукають воротаря, який міг би конкурувати з іспанцем Давідом Раєю. Фаворитом на цю позицію є Жоан Гарсія з Еспаньйола, а Лунін є головною альтернативою.
Зазначається, що українець хоче бути основним кіпером Реала, хоч і розуміє, що конкурувати з Тібо Куртуа буде важко. Незабаром очікується зустріч агента Луніна Жорже Мендеша та керівництва Реала, де і вирішиться майбутнє українського воротаря.
У минулому сезоні Лунін відіграв у 31 матчі за Реал у всіх турнірах. У 12 поєдинках залишив ворота "сухими".
Напередодні з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити Луніна в Реалі.