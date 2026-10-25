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Шанс для Луніна: Куртуа пропустить матч з Барселоною

Володимир Максименко — 25 жовтня 2026, 12:13
Шанс для Луніна: Куртуа пропустить матч з Барселоною
Тібо Куртуа
Getty Images

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа пропустить дербі з Барселоною.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Бельгійський голкіпер захворів на грип та вибув із заявки в останній момент. Замість Куртуа до заявки додано українського воротаря Іллю Волошина.

Зазначимо, що на гру з каталонцями поїхало три воротарі: Ілля Волошин, Андрій Лунін та 21-річний Серхіо Местре. 

Лунін цього сезону ще не з'являвся у складі мадридського гранда, а інші двоє воротарів взагалі не мають досвіду гри за дорослу команду "вершкових".

Зазначимо, що це буде перше Ель-Класіко в сезоні-2026/27. Воно відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом протистояння саме каталонців. Напередодні Жозе Моурінью розповів, чи планує приділяти персональну увагу Ямалу.

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