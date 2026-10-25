Шанс для Луніна: Куртуа пропустить матч з Барселоною

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа пропустить дербі з Барселоною.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Бельгійський голкіпер захворів на грип та вибув із заявки в останній момент. Замість Куртуа до заявки додано українського воротаря Іллю Волошина.

Courtois, baja de última hora. https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Зазначимо, що на гру з каталонцями поїхало три воротарі: Ілля Волошин, Андрій Лунін та 21-річний Серхіо Местре.

Лунін цього сезону ще не з'являвся у складі мадридського гранда, а інші двоє воротарів взагалі не мають досвіду гри за дорослу команду "вершкових".

Зазначимо, що це буде перше Ель-Класіко в сезоні-2026/27. Воно відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом протистояння саме каталонців. Напередодні Жозе Моурінью розповів, чи планує приділяти персональну увагу Ямалу.