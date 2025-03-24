Лунін оцінив поразку від Бельгії у плейоф Ліги націй

Воротар збірної України Андрій Лунін відреагував на поразку від команди від Бельгії у матчі-відповіді в плейоф Ліги націй.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

"Дуже прикро, бо, враховуючи результат першої гри, ми розраховували на прохід далі. Розуміли, що це буде дуже важко, зовсім інша гра, але, напевно, десь підсіли, не знаю. Відразу після матчу важко добре проаналізувати гру. Напевно, фізично десь підсіли, на якусь долю секунди не встигали. Вони так, мабуть, забили два м'ячі, на пів метра випередили наших захисників. Потрібно дивитися глобально, вперед. Дуже прикро. Хотіли здобути перемогу, порадувати наших людей. Десь трохи не вистачило.

Ми чудово всі розуміли, що ця друга гра буде кардинально відрізнятися від першого матчу. Це було зрозуміло, ми готувалися до цього. На жаль, зараз щось сказати... Вибачитися хочеться перед вболівальниками, у нас була підтримка, багато людей. Було дуже приємно. Я думаю, всі бачили, що хлопці віддали усі сили, ніхто не прибирав ноги, всі бігли, захищалися, намагалися вибігати у контратаки", – розповів Лунін.