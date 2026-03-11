Українська правда
Лунін опинився у сфері інтересів італійського топклубу

Олег Дідух — 11 березня 2026, 14:58
Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Контракт основного голкіпера Інтера Яна Зоммера діє до кінця поточного сезону та, найімовірніше, не буде продовжений. Міланський клуб уже займається пошуками основного воротаря на наступний сезон.

Впродовж кількох місяців основним кандидатом на заміну Зоммеру був Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема, також розглядалася кандидатура Аліссона Беккера з Ліверпуля. Проте тепер керівництво Інтера всерйоз розглядає альтернативу в особі Луніна. Очікується, що сума трансферу може скласти 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лунін провів лише 3 матчі за Реал і пропустив у них 8 голів. Контракт 27-річного українця з мадридським клубом діє до літа 2030 року.

