Лунін показав розкішну відпустку з родиною на узбережжі Іспанії

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін поділився з підписниками новою серією сімейних фотографій, показавши, як проводить літню відпустку після завершення сезону.

Український голкіпер разом із дружиною Анастасією та сином вирушив на південь Іспанії, де відпочиває в одному з найрозкішніших курортних комплексів регіону.

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Для сімейного відпочинку Луніни обрали п'ятизірковий Fairmont La Hacienda Costa del Sol, який розташований на узбережжі неподалік від Гібралтару та славиться преміальним сервісом, приватною територією, полями для гольфу та неймовірними панорамами Середземного моря.

На опублікованих світлинах футболіст проводить час біля басейну, насолоджується сімейним відпочинком та гуляє територією курорту разом із найближчими людьми. Особливу увагу підписників привернули теплі кадри із сином, а також спільні фотографії подружжя, яке позувало у стильних світлих літніх образах.

Раніше повідомлялося, що Лунін зворушливо привітав свою дружину із днем народження.