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Без зайвих слів: Лунін прокоментував перемогу Реала у матчі за Суперкубок УЄФА

Андрій Яросименко — 15 серпня, 10:55
Без зайвих слів: Лунін прокоментував перемогу Реала у матчі за Суперкубок УЄФА
Getty images

Український воротар Андрій Лунін коротко прокоментував перемогу мадридського Реала над Аталантою у матчі за Суперкубок УЄФА.

Допис українець опублікував у своєму Instagram.

"Чемпіони Суперкубка", — написав Лунін

Зазначимо, що цей трофей став десятим для Андрія, у складі мадридського клубу.

Нагадаємо, наразі перебування українця у команді знаходиться під питанням. Напередодні українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі, щоб погодитися на угоду до 2029 року. Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у складі "вершкових", то тільки на визначених керівництвом умовах.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.

Андрій Лунін Аталанта воротар Реал Мадрид Суперкубок УЄФА

Андрій Лунін

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