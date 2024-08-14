Королі Європи: Реал переміг Аталанту та вшосте виграв Суперкубок УЄФА

На стадіоні "Народови" у Варшаві відбувся матч за Суперкубок УЄФА, який розіграли між собою переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону — іспанський Реал та італійська Аталанта.

Фаворитом вважалися "вершкові", проте перший гольовий момент створила Аталанта. Де Роон прострілив з правого флангу, м'яч зачепив голову Мілітао, після чого влучив у хрестовину воріт Куртуа.

У компенсований до першого тайму час вже Аталанту врятував каркас воріт. Родріго з кількох метрів пробивав з вбивчої позиції після передачі від Вінісіуса, однак м'яч влучив у поперечку.

На старті другого тайму Аталанта знову могла забивати й удар головою від Пашаліча був у площину воріт, проте Тібо Куртуа в блискавичному стрибку врятував мадридську команду.

Реал же свої шанси після перерви не змарнував. Спочатку Вінісіус прокинув м'яч повз опонента та викотив на Вальверде, який забив у порожні ворота.

А згодом Беллінгем покотив на Мбаппе, а той точно пробив у кут воріт, забивши дебютний гол у футболці "вершкових".

2:0 — Реал переміг Аталанту і вшосте виграв Суперкубок УЄФА, ставши одноосібно найуспішнішим клубом у цьому турнірі. Барселона та Мілан мають по п'ять перемог.

Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін, який увесь матч провів на лаві запасних, виграв десятий трофей у складі мадридського клубу.

Суперкубок УЄФА 2024

14 серпня

Реал — Аталанта — 2:0

Голи: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Тчуамені, Вальверде, Беллінгем — Родріго (Модрич, 77), Мбаппе (Діас, 83), Вінісіус

Аталанта: Муссо — Джімшіті, Хін, Колашинац (Баккер, 71) — Дзаппакоста (Годфрі, 62), де Рон, Пашалич, Едерсон, Руджері — де Кетеларе (Ретегі, 62), Лукман