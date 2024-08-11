Лунін висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту

Український голкіпер Реала Андрій Лунін назвав умову, за якої він хоче продовжити контракт з мадридським клубом, який завершується влітку 2025 року.

Про це повідомляє Relevo.

25-річний воротар вимагає у "вершкових" більшої ролі у команді, щоб погодитися на нову угоду до 2029 року.

Натомість у Реалі не планують відступати від умов, які сторони вже узгодили в березні та квітні. Керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися в Реалі, то тільки на визначених клубом умовах.

Нагадаємо, наставник мадридського клубу Карло Анчелотті вважає першим номером Тібо Куртуа, а Луніну він планує давати ігрову практику у Кубку Іспанії та в матчах, де знадобиться заміна бельгійцю.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.