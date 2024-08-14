Лунін здобув десятий трофей у складі мадридського Реала

Воротар Андрій Лунін виграв свій 10 трофей у складі мадридського Реала.

Нагадаємо, "бланкос" впевнено здолали Аталанту у матчі за Суперкубок УЄФА. Український голкіпер поєдинок провів у запасі.

Лунін перейшов до Реала влітку 2018 року. Його придбали у луганської Зорі за 8,5 млн євро. За цей період він двічі вигравав Ла Лігу, двічі Лігу чемпіонів, двічі Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок УЄФА, Кубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу.

Контракт Андрія та Реала завершується влітку 2025 року, футболіст поставив керівництву умову, за якої він погодиться підписати нову угоду.