Лунін прибув до Лондона на фінал ЛЧ
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін приєднався до команди перед фіналом Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.
Приїзд українця до Лондона було опубліковано у соцмережах.
Напередодні головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, чи вийде український воротар Андрій Лунін у стартовому складі. Нагадаємо, що через грип українець пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.