Лунін прибув до Лондона на фінал ЛЧ

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін приєднався до команди перед фіналом Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Приїзд українця до Лондона було опубліковано у соцмережах.

El recibimiento de toda la plantilla a Lunin ❤️‍🩹 pic.twitter.com/NZlX6gBw8M — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 1, 2024

Напередодні головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, чи вийде український воротар Андрій Лунін у стартовому складі. Нагадаємо, що через грип українець пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.