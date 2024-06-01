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Лунін прибув до Лондона на фінал ЛЧ

Владислав Уткін — 1 червня, 18:07
Лунін прибув до Лондона на фінал ЛЧ

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін приєднався до команди перед фіналом Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Приїзд українця до Лондона було опубліковано у соцмережах.

Напередодні головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, чи вийде український воротар Андрій Лунін у стартовому складі. Нагадаємо, що через грип українець пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Андрій Лунін Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів Реал Мадрид

Андрій Лунін

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