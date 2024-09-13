Лунін підписав новий контракт з Реалом

Український голкіпер Андрій Лунін та Реал підписали новий контракт, який буде діяти до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Попередня угода між сторонами закінчувалася влітку наступного року, але футболіст вирішив продовжити контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, в угоді буде прописана клаусула, яка становитиме 35 млн євро. Зацікавлені клуби зможуть її активувати влітку 2025 року.

Українець після підписання угоди подякував уболівальникам за підтримку.

"Привіт, мадридці, я дуже радий, що продовжив контракт з Реалом до 2030 року, і, як завжди, дякую за вашу підтримку. Hala Madrid!", — сказав Лунін.

Нагадаємо, раніше головний тренер "королівського клубу" заявив, що Лунін залишиться у команді до кінця сезону, а президент мадридців Флорентіно Перес вважає, що українцю буде важко без "вершкових".

У минулому сезоні 25-річний голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.