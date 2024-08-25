Президент Реала: Луніну буде важко без нас

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес вважає, що українському воротарю Андрію Луніну буде важко поза межами клубу.

Його слова передає Realmadridexclusivo.

"Він чудовий воротар, але далеко від Реала йому буде погано. Подивіться, наприклад, на Марко Асенсіо", — сказав Перес.

Нагадаємо, наразі перебування українця у команді знаходиться під питанням. Раніше українець висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту — він вимагає більшої ролі, щоб погодитися на угоду до 2029 року.

Натомість керівництво "королівського клубу" вважає, якщо Лунін хоче залишитися у складі "вершкових", то тільки на визначених керівництвом умовах. Напередодні з'явилась інформація, що Карло Анчелотті розраховує на українця у команді.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.