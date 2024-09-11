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Стала відома клаусула Луніна в новому контракті з Реалом

Олександр Булава — 11 вересня, 20:43
Стала відома клаусула Луніна в новому контракті з Реалом
Андрій Лунін
Getty images

Мадридський Реал визначив суму клаусули у новому контракті українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє PlanetarealMadrid.

Нову угода буде діяти до кінця сезону-2027/28. У контракті буде прописана клаусула, яка становитиме 35 млн євро. Її клуби зможуть активувати влітку 2025 року.

Нагадаємо, раніше головний тренер "королівського клубу" заявив, що Лунін залишиться у команді до кінця сезону, а президент мадридців Флорентіно Перес вважає, що українцю буде важко без "вершкових".

У минулому сезоні 25-річний голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери

Андрій Лунін

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