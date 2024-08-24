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Лунін входить у плани Анчелотті на подальший сезон

Володимир Кук — 24 серпня, 18:10
Лунін входить у плани Анчелотті на подальший сезон
Андрій Лунін
ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розраховує на українського воротаря команди Андрія Луніна.

Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Рай.

За інформацією джерела, зазначається, що на цю мить продовження контракту голкіпера з "вершковими" знаходиться на просунутому етапі, і керівництво повідомило Андрію, що вони б хотіли зберегти його в команді.

У минулому сезоні українець зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.

Андрій Лунін Реал Мадрид Карло Анчелотті

Андрій Лунін

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