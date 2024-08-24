Лунін входить у плани Анчелотті на подальший сезон

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розраховує на українського воротаря команди Андрія Луніна.

Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Рай.

За інформацією джерела, зазначається, що на цю мить продовження контракту голкіпера з "вершковими" знаходиться на просунутому етапі, і керівництво повідомило Андрію, що вони б хотіли зберегти його в команді.

🚩 Despite the uncertainty over his future this summer, Andriy Lunin is expected to stay at Real Madrid until 2025. Carlo Ancelotti is counting on him. The goalkeeper was close to renewing until 2028 but it is now up to the club. @TheAthleticFC https://t.co/nfgKGLt2qP — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) August 24, 2024

У минулому сезоні українець зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.