Лунін потрапив у двадцятку найкращих голкіперів світу

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу.

Рейтинг зроблений порталом Givemesport.

При створенні списку до уваги бралися такі фактори: Кількість "чистих" матчів, важливість для їхнього клубу, міжнародні виступи, якість сейвів та гнучкість у стилі гри.

За цими показниками, Лунін розташувався на 19 місці. Очолює рейтинг голкіпер Ліверпуля Алісон Рамзес Бекер, другу позицію займає конкурент українця в Реалі — Тібо Куртуа. Трійку лідерів закриває аргентинець Еміліано Мартінес — воротар Астон Вілли.

Нагадаємо, Лунін перейшов до Реала влітку 2018 року. Його придбали у луганської Зорі за 8,5 млн євро. За цей період він двічі вигравав Ла Лігу, Лігу чемпіонів, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, а також Кубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу.

У сезоні-2023/24 25-річний воротар зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Наразі його перебування у складі "вершкових" перебуває під питанням. Напередодні українець дав зрозуміти президенту Реала Флорентіно Пересу, що планує допрацювати свій поточний контракт, а потім піти з клубу вільним агентом влітку 2025 року.