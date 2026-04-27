Лунін, швидше за все, залишиться голкіпером Реала і на наступний сезон: ЗМІ розкрили подробиці

Український голкіпер Реала Мадрид Андрій Лунін, незважаючи на численні чутки про можливий літній трансфер, ймовірно, залишиться в мадридському клубі і на наступний сезон.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, попри інтерес з боку інших клубів, які готові запропонувати Луніну більше ігрової практики, сам футболіст схиляється залишитися в Мадриді, де він почувається комфортно як у спортивному, так і в особистому плані.

Водночас Реал надалі розглядає 27-річного воротаря як основну резервною опцію за спиною Тібо Куртуа, який поступово повертається до оптимальної форми після травми.

У Реалі високо цінують надійність українця, його впевненість та досвід виступів у ролі другого голкіпера, навіть після шквалу критики, яку він отримав під час останніх матчів команди.

Саме ці фактори зменшують потребу клубу в кадрових змінах на позиції воротаря напередодні нового сезону.

У поточному сезоні Лунін зіграв 11 матчів за "королівський клуб", у яких пропустив 21 гол і жодного разу не зберіг ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Реал готовий розглянути продаж Луніна за двох умов.