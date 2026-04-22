Реал готовий розглянути продаж Луніна за двох умов

Реал може розглянути варіант з продажом українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, керівництво "вершкових" не перешкоджатиме трансферу, якщо сам воротар захоче піти і надійде гідна пропозиція.

Наразі українець ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Він планує зробити це після завершення сезону. У разі його відходу Реалу доведеться вирішити, чи просувати 20-річного воротаря резервного складу Франа Гонсалеса, чи шукати досвідченіший варіант.

У поточному сезоні Андрій зіграв дев'ять матчів, у яких пропустив 19 голів. Його контракт з Реалом діє до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Реал влітку розпрощається одразу з п'ятьма гравцями, серед яких капітан команди.

Наступний матч мадридського Реала відбудеться у п'ятницю, 24 квітня 2026 року, проти Бетіса у межах 32-го туру іспанської Ла Ліги.

