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Роналду разом із власниками Мілана хочуть придбати Аль-Наср

Олег Дідух — 15 вересня 2026, 17:10
Роналду разом із власниками Мілана хочуть придбати Аль-Наср
Кріштіану Роналду
Getty Images

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Наср може незабаром змінити власників.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, в покупці клубу зацікавлений консорціум у складі чинного гравця Аль-Насра Кріштіану Роналду, компанії Red Bird Capital, а також трьох аравійських шейхів. Кожен із 5 інвесторів готовий витратити по 100 мільйонів євро на придбання клубу.

Наразі 75% акцій Аль-Насра належать Інвестиційному фонду Саудівської Аравії (PIF), ще 25% – неприбутковому фонду "Аль-Наср".

Інвестиційний фонд Red Bird Capital наразі володіє Міланом і Тулузою. Його керівник, Джеррі Кардінале, хоче розширити свою мережу футбольних клубів.

Нагадаємо, у серпні поточного року Роналду натякнув на завершення кар'єри гравця.

Мілан Кріштіану Роналду Аль-Наср

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