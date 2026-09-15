Роналду разом із власниками Мілана хочуть придбати Аль-Наср
Кріштіану Роналду
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Клуб із Саудівської Аравії Аль-Наср може незабаром змінити власників.
Про це повідомляє Goal.com.
За їхньою інформацією, в покупці клубу зацікавлений консорціум у складі чинного гравця Аль-Насра Кріштіану Роналду, компанії Red Bird Capital, а також трьох аравійських шейхів. Кожен із 5 інвесторів готовий витратити по 100 мільйонів євро на придбання клубу.
Наразі 75% акцій Аль-Насра належать Інвестиційному фонду Саудівської Аравії (PIF), ще 25% – неприбутковому фонду "Аль-Наср".
Інвестиційний фонд Red Bird Capital наразі володіє Міланом і Тулузою. Його керівник, Джеррі Кардінале, хоче розширити свою мережу футбольних клубів.
Нагадаємо, у серпні поточного року Роналду натякнув на завершення кар'єри гравця.