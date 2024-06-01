Модрич підписав контракт з Реалом до 2025 року — джерело

Хорватський півзахисник Лука Модрич підписав новий контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, нова угода розрахована до червня 2025 року. Про підписання буде оголошено наступного тижня.

У поточному сезоні Лука забив 2 м'ячі та віддав 8 результативних передач у 44 матчах Реала в усіх турнірах.

Нагадаємо, багаторічний партнер хорвата по команді Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри після Євро-2024.

В обох досвічених футболістів є можливість виграти свій шостий трофей Ліги чемпіонів у фіналі цьогорічного турніру проти дортмундської Боруссії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.











